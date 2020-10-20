Москва, , 12:01 — REGNUM На курс рубля влияют только покупатели и продавцы, спрос и предложение, заявил 20 октября финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. По его словам, новости, политика и прочее — хоть и имеет значение, но лишь постольку, поскольку влияют на решения покупателей и продавцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Поскольку конечную цену на валюту определяет именно спрос и предложение, перекладывание рублёвых активов россиян в наличные денежные средства, из безналичных денежных средств, по сути, не означает ничего. Это никак не повлияет на курсовую разницу рубля», — отметил эксперт.

Он уверен, что рост наличных денежных средств у россиян связан со снятием ограничений в связи с самоизоляцией. «Данный рост можно привязать к летнему периоду. Последующий рост оборота наличных можно связать уже с ростом теневой экономики в связи с коронавирусными проблемами и спадом деловой активности. Бизнес вынужден уходить в серую зону из-за всё более и более ограничивающих мер со стороны правительства, ну и спада экономики как таковой. Так, например, в Москве, предпринимателей обязали иметь сотрудников «на удалёнке». Безусловно, некоторым предпринимателем выгодно уволить своих сотрудников, платя им заработную плату в конверте, чем переводить их на удалённую работу», — пояснил Звёздин.

Кроме того, по его мнению, запас наличных можно связать с недоверием к банковскому сектору: «Это нормальный процесс в условиях экономического спада и внешнеполитических факторов. Россияне не уверены в завтрашнем дне и предпочитают хранить деньги «под подушкой». Данная тактика — обычное явление в условиях дестабилизации ситуации, поскольку на граждан давит осознание второй волны коронавируса. Люди находятся в ожидании последующей самоизоляции и дестабилизации ситуации. Хотя правительство и пытается контролировать процесс, многие люди относятся к ситуации с опаской. В целом, данное явление носит временный характер. По моим оценкам, после победы над коронавирусом, всё вернётся в прошлое русло».