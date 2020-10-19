Москва, , 18:59 — REGNUM Вернуть налоги всем пострадавшим от кризиса предприятиям — не более, чем утопична идея, считает заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин. Об этом он явил сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С таким предложением выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. По ее мнению, следует вернуть уплаченные в бюджет деньги за 2019 год, что даст возможность платить налоги в 2020 году.

«Согласен с ней в той части, что эффективный метод поддержки предприятий — это восстановление их финансовых резервов. Поэтому, да, деньги на выживание и развитие у компаний должны быть. Другой вопрос, что «возврат» — это идея утопичная не только в нашей стане, но и в мировой практике. Налоговые отчисления за 2019 год уже учтены в федеральном и региональных бюджетах, их расходуют по заранее определенным статьям, — отметил Демин. — Проще и эффективнее — освободить МСП от налогов в 2020 году, чтобы эти денежные средства помогли бизнесу очнуться после кризиса. Вернуть — уже не реально. Освободить от налогов, как это сделано на примере самозанятых граждан, вполне очевидная мера».

По его мнению, налоговые каникулы следует ввести до того момента, как мы увидим ощутимый положительный тренд в российской экономике, а это, как минимум, до конца 2021 года.