Нижний Новгород, , 18:33 — REGNUM Башкирия, Татария и Самарская область вошли в число десяти проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развития экотуризма, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента России в ПФО.

Проводившийся впервые конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Для участия в конкурсе было подано 219 заявок из 81 региона России. В финал вышли 36 региональных команд.

Победителями стали проекты «Заповедная Камчатка. Земля людей, вулканов и лососей» (Камчатский край), «Земля леопарда» (Амурская область), «Сердце Башкирии» (Башкирия), «Лагуна Буссе» (Сахалинская область), «Тункинская долина» (Бурятия), «Камское Устье» (Татария), ТРК «Горная Хакасия» (Республика Хакасия), «Большая Валдайская тропа» (Новгородская область), «Самарская Лука» (Самарская область), «Романцевские горы» (Тульская область).

Победителем в номинации «Народное голосование» стал также проект из Татарии «Высокогорский».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в части расширения перечня грантовых направлений. Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма. По мнению экспертов союза, прямая поддержка туротрасли со стороны Фонда президентских грантов позволит увеличить количество некоммерческих организаций, участвующих в грантовых конкурсах, а также расширить охват и сферы услуг благополучателей социальных проектов.