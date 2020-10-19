Москва, 19 октября 2020, 17:42 — REGNUM Предлагаемая в РФ новая методика расчета прожиточного минимума выглядит менее прозрачной, чем существующая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала то, что, согласно новому законопроекту, прожиточный минимум в РФ будут рассчитывать исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Духон рассказала о том, что работники и работодатели в РФ могут занижать или скрывать показатели, от которых зависит значение среднедушевого дохода.
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