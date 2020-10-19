Москва, , 15:40 — REGNUM Сроки строительства судов на российских заводах систематически выходят за рамки, обозначенные в договорах. Об этом 19 октября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По всем заводам идёт задержка от полугода до двух лет, по разным ситуация разная. Основная проблема была по Выборгскому судостроительному заводу, там есть срок задержки до двух лет. Сейчас мы новые графики составили вместе с Минпромторгом и рыбаками, и верфи обещают, что будут эти графики уже выдерживать», — заявил Шестаков.

Президент отметил, что «за этим нужно следить внимательно и реагировать своевременно».

«У них заказов сейчас достаточно, в целом у предприятий, нужно, чтобы графики было выстроены соответствующим образом», — указал Путин.