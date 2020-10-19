Москва, , 15:15 — REGNUM Российские и иностранные компании не успевают адаптировать деятельность к изменениям законодательства, что является прямым препятствием для инвестиций. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Григорий Сарбаев.

Эксперт прокомментировал итоги опроса, показавшего, что иностранный бизнес недоволен частыми изменениями российского законодательства.

«Ведение бизнеса в РФ — дело непростое, в чем убеждены участники опроса EY иностранных компаний. При этом главная проблема, с которой сталкиваются предприниматели в правовом поле — изменчивость и нестабильность российских законов. На сегодняшний день никто с уверенностью не может сказать точное количество законов в нашей стране. Частые изменения нормативно-правовой базы регулирования бизнеса являются прямым препятствием для иностранных инвестиций. Как российские, так и, тем более, иностранные компании не могут быстро адаптировать свою деятельность к стремительным изменениям законодательства. В результате они могут подвергаться штрафным санкциям, возникают препятствия на пути к регистрации деятельности. Российские власти склонны к внезапному принятию решений, способных значительно усложнить повседневную активность бизнеса. Чего стоит одно введение маркировки потребительских товаров. В итоге многие иностранные компании просто не хотят связываться с более активным присутствием на российском рынке, инвестиционная привлекательность нашей страны остается не очень высокой», — заявил эксперт.

Он назвал ещё один минус — при частых изменениях в законодательстве, многие сегменты экономики, напротив, не имеют нормативно-правовой базы, регулировавшей бы их деятельность.

«Чего стоит, к примеру, правовая неопределенность криптовалют и криптовалютных операций! — сказал адвокат. — Улучшение сложившейся ситуации всецело зависит от российского законодателя. Следует тщательнее работать над законами, чтобы их не приходилось менять или дополнять спустя несколько лет, а то и месяцев. Законы должны защищать права и интересы субъектов экономических отношений, но при этом не превращаться в инструмент административно-бюрократических препятствий, подавления предпринимательской активности или, что еще хуже, разрушения бизнесов или рейдерства с опорой на те или иные нормы законодательства».

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