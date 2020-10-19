Москва, 19 октября 2020, 14:23 — REGNUM В российском законодательстве много двояких позиций и разносторонних трактовок, в которых иностранному бизнесмену порой бывает трудно разобраться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что иностранные бизнесмены считают частые изменения российского законодательства одной из главных проблем.
Но тем не менее, как пояснил Порочкин, иностранные компании активно входят на российский рынок, растут, инвестируют и расширяются.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что если в РФ будут снова введены те жесткие ограничения, которые имели место весной 2020 года, это очень пагубно скажется на деловой активности в стране.