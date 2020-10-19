Москва, , 14:23 — REGNUM В российском законодательстве много двояких позиций и разносторонних трактовок, в которых иностранному бизнесмену порой бывает трудно разобраться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что иностранные бизнесмены считают частые изменения российского законодательства одной из главных проблем.

«У нас много пробелов в законодательстве, много двояких позиций и разносторонних трактовок, разобраться в которых иностранцу действительно непросто в силу разницы менталитетов как минимум, — пояснил Порочкин. — Развал СССР, обстановка в стране в девяностые, ряд финансовых и экономических кризисов, современная внешняя политика, пандемия коронавируса — все это накладывает определенный отпечаток на наше законодательство. Правительство пытается подстраиваться под течение в каждом случае. Это логично. Для кого-то это уже давно не проблема и многие уже давно приспособились. Без этого в России сложно построить бизнес. Возможно, иностранцам тут немного сложнее».

Но тем не менее, как пояснил Порочкин, иностранные компании активно входят на российский рынок, растут, инвестируют и расширяются.

«Поэтому я сомневаюсь, что наши частые изменения законодательства можно назвать проблемой, которая кого-то сильно останавливает», — пояснил Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что если в РФ будут снова введены те жесткие ограничения, которые имели место весной 2020 года, это очень пагубно скажется на деловой активности в стране.