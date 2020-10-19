Москва, , 11:32 — REGNUM Пенсионные накопления граждан нельзя использовать для рискованных экспериментов, как это предлагает председатель правления «Роснано» Анатолия Чубайса, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Чубайс предложил разрешить использовать накопления граждан из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы стимулировать инвестиционную активность на венчурном рынке.

«Вложения в различные стартапы относятся к рискованным инвестициям и пенсионным фондам они противопоказаны», — уверен Миронов.

По его словам, сегодня у государства нет понимания, что делать с НПФ, а когда нет определенности и должного надзора, средства негосударственных пенсионных фондов всегда будут под угрозой не целевого расходования.

«Справедливая Россия» предлагает ужесточить государственный контроль за НПФ. Необходимо повысить уголовную ответственность за мошенничество с пенсионными накоплениями, расследовать все случаи, когда вкладчики НПФ потеряли доход, и вернуть им деньги, отметил лидер партии.

«Убыточные фонды нужно принудительно закрывать, передавать их средства и клиентов в ПФР, а менеджеров заносить в «чёрный список» с запретом занимать руководящие должности. И наконец, пора приравнять руководителей НПФ к чиновникам, запретить им и их семьям иметь счета и недвижимость за границей и обязать публично отчитываться о доходах», — предложил Миронов.