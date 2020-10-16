Москва, , 15:37 — REGNUM Снижение дефицита бюджета в РФ будет сопровождаться сокращением бюджетных инвестиций и социальных расходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Рост дефицита федерального бюджета не представляет большой опасности для экономики России на временном горизонте один-два года, однако его сокращение с 4,4% в 2020 году до уровня 1,1% в 2023 году будет сопровождаться снижением темпов роста бюджетных инвестиций, сокращением удельного веса социальных расходов и расходов на предоставление межбюджетных трансфертов, — пояснила она. — В средне‑ и долгосрочной перспективе это грозит снижением темпов экономического роста, реальных располагаемых доходов граждан, усилением дифференциации уровня социально-экономического развития регионов, и, как следствие, будет углубляться территориальное и социальное неравенство в нашей стране. Рост неравенства всегда отрицательно сказывается на темпах и качестве экономического развития любого государства».

Иными словами, как пояснила Солянникова, для России реальным становится риск еще большего отставания от экономически развитых стран по потенциалу развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, за счет чего Минфин РФ рассчитывает достигнуть уменьшения бюджетного дефицита.

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