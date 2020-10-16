Иркутск, , 14:39 — REGNUM Власти Иркутска заявили, что в резервном фонде закончились деньги на борьбу с коронавирусом. Об отсутствии денег на заседании думы накануне, 15 октября, сообщил вице-мэр Дмитрий Ружников.

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"У нас нет резервного фонда. Он закончился месяца три назад», — цитирует Ircity.ru Ружникова.

В администрации города уточнили, что речь идёт о деньгах, выделенных по распоряжению мэра на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. В настоящее время решается вопрос о выделении дополнительных средств на профилактику коронавируса из оставшихся средств резервного фонда.

Напомним, весной 2020 года на мероприятия по недопущению распространения коронавируса на территории Иркутска было выделено 31,5 миллиона рублей. Общий объём резервного фонда мэрии в 2020 году — 100 миллионов рублей.