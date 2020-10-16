Москва, , 14:10 — REGNUM Инвесторы испытывают дефицит положительных новостей. Об этом 16 октября сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, надежды на принятие в Конгрессе США нового пакета стимулов до проведения президентских выборов 3 ноября продолжают таять. Очередные переговоры министра финансов США Стивена Мнучина со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, представляющей демократов, завершились безрезультатно.

Эксперт отметил, что союзник Дональда Трампа заявил о том, что продолжит эти попытки, хотя и видит невысокие шансы достижения консенсуса в оставшиеся до выборов недели. Коган добавил, что влияние этого политического тупика может усилиться в ближайшее время на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и ее проявления в выходящих макроэкономических отчетах.

Он добавил, что в четверг власти Франции, Великобритании и Германии сообщили о введении новых ограничительных мер и закрытии отдельных регионов в качестве контрмеры для торможения распространения COVID-19. Число обращений по безработице в США по итогам прошедшей недели достигло максимума с августа: 898 тыс. против прогноза в 825 тыс. Однако есть и другие, более позитивные новости, так, санкции из-за Навального не носят секторальный характер и не затронут «Северный поток — 2». Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Коган отметил, что накануне цены на нефть отыграли большую часть внутридневного снижения после выхода данных по запасам от минэнерго США, но сегодня вновь тяготеют к снижению. Котировки марки Brent теряют 0,7%, опустившись к $42,6/барр. По данным минэнерго США, запасы сырой нефти упали на 3,8 млн барр, добыча сократилась до 10,5 млн барр./день, добавил он.

В то же время не исключено, что обсуждение в ОПЕК дополнительных шагов по ограничению нефтедобычи для того, чтобы исключить падение цен в условиях «второй волны», может в итоге подтолкнуть цены на черное золото выше, заявил эксперт.