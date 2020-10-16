Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Оборот туристических агентств Санкт-Петербурга рухнул на фоне роста заболеваемости COVID-19. Выручка этих компаний в начале октября текущего года была на 45% ниже аналогичного периода 2019 года, а средний чек ― 19 112 рублей (ниже на 15%). Об этом 16 октября сообщает ИТ-компании «Эвотор».

Спад интереса к путешествиям продолжается с 1 по 11 октября по всей России. Выручка турагентств за это время уменьшилась на 39% к аналогичному периоду 2019 года, а средний чек сократился на 13% ― до 18 738 рублей. Такое развитие событий эксперты связывают с опасением туристов повторного локдауна и закрытия едва открывшихся границ.

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Например, выручка турагентств Москвы в начале октября оказалась на 16% ниже, чем в 2019 году. При этом средний чек превысил прошлогодний на 45% ― 73 851 рублей. В Санкт-Петербурге же в начале октября выручка турфирм была на 45% ниже прошлогодней, а средний чек ― ниже на 15%, всего 19 112 рублей.

Также пандемия коронавируса сильно отразилась на доходах мини-отелей. По данным компании, в этом году они не досчитались 21% прошлогодней выручки. Так столичные мини-отели в начале октября отметили падение по выручке на 40%, а по размеру среднего чека ― на 20%, до 2 774 рублей.

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«В Санкт-Петербурге отельеры не досчитались только 10% прошлогодней выручки, а средний чек снизился на 8% ― 3041 рубль», — уточнили аналитики компании.

Из российских регионов в начале октября лучше всего ситуация сложилась для мини-отелей Ленинградской области, их обороты превысили прошлогодние на 3%. Но средний чек при этом сократился на 17% до 1763 рублей.

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