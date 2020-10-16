Москва, , 11:05 — REGNUM Арбитраж Московской области 3 ноября 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Юнисофт» к корпорации «Галактика» и Денису Игнатенко. Истец пытается оспорить продажу акций одного из активов компании — ЗАО «Топ Софт». Все участники дела связаны между собой и работают на рынке программного обеспечения, передаёт ИА REGNUM.

Иск от «Юнисофт», учреждённого Алексеем Штыровым и Андреем Марушкевичем в 2003 году, был подан ещё в мае 2020 года, но заседания откладывали.

В создании корпорации «Галактика» — соответчика по делу — принимали участие как Штыров, так и Марушкевич.

«АО «Юнитисофт» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к АО «Корпорация Галактика», Игнатенко Д.И. о признании недействительным договора купли-продажи 100 000 акций ЗАО «Топ Софт» от 06.03.2019 г. , заключённого от имени АО «Корпорация Галактика» представителем по доверенности Кондралем В.А., Игнатенко Д. И», — отмечается в материалах дела.

В деле в качестве третьего лица участвует ООО «Топ Софт» из Минска. Денис Игнатенко — заместитель генерального директора этой же компании.

По открытым данным компания «Топ Софт» была создана в 1993 года и на сегодня — крупнейший в Белоруссии разработчик экономического программного обеспечения. Услугами компании, известной линейкой программных продуктов «Галактика», пользуются также некоторые государственные предприятия и органы власти, в том числе государственный таможенный комитет.