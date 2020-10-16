Москва, , 10:31 — REGNUM В России продолжают уничтожаться ее производства, и это в числе прочего заслуга и министерства промышленности и торговли РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который положительно оценил падение рубля.

«Все правильно. Это как раз тот министр, который нами руководит. Сейчас он продолжает глумиться над страной и радуется. Девальвация рубля ведет к обнищанию людей — это круто? Причем особый цинизм ситуации добавляет то, что это говорит министр промышленности, — сказал Делягин. — То есть тот самый министр, который обеспечил ситуацию, при которой российское производство почти не может существовать. И ситуация, при которой все зависит от импорта, это в том числе личное достижение Мантурова. Последовательно уничтожаются российские производства. Российские производства ликвидируются. И даже там, где что-то еще существует, это подавляется государством, которое стимулирует закупки в других странах».

Как пояснил Делягин, Мантуров действует вполне в стиле нынешней власти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров в интервью Bloomberg заявил, что снижение курса рубля сыграет на руку многим российским компаниям.

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