Пенза, , 10:24 — REGNUM В Пензенской области на капительный ремонт объектов здравоохранения дополнительно выделено около 7 млн рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В рамках мероприятий капитально отремонтируют детское отделение Спасской участковой больницы ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница», помещения женской консультации в Колышлейской районной больнице, лечебный корпус Бековской участковой больницы ГБУЗ «Сердобская МРБ имени А. И. Настина». Также запланировали благоустроить территорию детской поликлиники в Сердобске. Из регионального бюджета на эти цели выделяется более 6,9 млн рублей.

Правительство Пензенской области намерено поэтапно улучшать материально-техническую базу медучреждений и приглашать на работу врачей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе в лечебные учреждения Пензенской области поступили новые автомобили. Девять машин пополнили автопарк службы скорой помощи в Пензе, один автомобиль направлен в Башмаковский район. Три высокотехнологичных передвижных комплекса для проведения флюорографических исследований поступили в Сердобскую, Каменскую и Кузнецкую больницы.

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