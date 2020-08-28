Пенза, , 12:47 — REGNUM В лечебные учреждения Пензенской области поступили новые автомобили. Региональный автопарк пополнился при поддержке президента РФ Владимира Путина. Губернатор Иван Белозерцев 28 августа вручил ключи от медтехники представителям районных больниц.

Девять машин пополнили автопарк службы скорой помощи в Пензе, один автомобиль направлен в Башмаковский район. Три высокотехнологичных передвижных комплекса для проведения флюорографических исследований поступили в Сердобскую, Каменскую и Кузнецкую больницы.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ожидается поступление в ближайшее время пяти передвижных маммографических комплексов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с середины июля одновременно работают шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 11 мобильных флюорографов и три передвижных маммографа. Медкомплексами осуществлено 496 выездов, осмотрели 19 871 человека. Выездная работа медиков продлится до конца сентября текущего года.

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