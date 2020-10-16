Сеул, , 09:06 — REGNUM В сентябре 2020 года численность занятого населения в Южной Корее сократилась на 392 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец сентября текущего года в стране на рабочих местах трудятся 27,01 млн человек.

Известно, что в марте численность занятого населения сократилась на 195 тыс. человек, в апреле — на 476 тыс. человек, в мае — на 392 тыс. человек, в июне — на 352 тыс. человек, в июле — на 277 тыс. человек, в августе — на 274 тыс. человек.

Отмечается, что количество работающего населения в сфере здравоохранения увеличилось на 135 тыс. человек, в сфере социального обеспечения — 106 тыс. человек, в строительной сфере — на 55 тыс. человек. Однако в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, напротив, сократилось на 207 тыс. человек, в сфере образования — на 151 тыс. человек.

Уровень занятости в стране в сентябре лиц от 15 лет и старше составил 60,3%, уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет — 65,7%. Уровень безработицы вырос на 0,5%, до 3,6%.