Москва, , 15:43 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение доходов местных бюджетов из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД), передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Мы понимаем, что на новые, другие налоговые режимы не все перейдут, будет сокращение субъектов малого и среднего бизнеса, снижение доходов местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД», — заявил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он считает необходимым продумать меры законодательного характера, в частности, предусмотреть продление срока сдачи отчетности, расширение видов деятельности и условий при применении патентной системы.

С1 января 2021 года в России отменяется ЕНВД. Сейчас, по данным Счетной палаты, пользуются ЕНВД 1,9 млн налогоплательщиков, в том числе 233 тыс. организаций и 1,7 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).