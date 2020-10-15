Москва, , 13:36 — REGNUM Российские магазины могут начать использовать мошенническую схему, оформляя офлайн-продажи как онлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал идею депутата Госдумы РФ Василия Власова (ЛДПР), который предложил Минпромторгу РФ рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые граждане РФ будут заказывать дистанционно с доставкой по месту жительства. Ввести нулевую ставку предполагается в период действия ограничительных мер.

«С экономической точки зрения, это гуманная акция. Правда, с оттенком популизма, — сказал Остапкович. — С точки зрения наполняемости бюджета, это будет иметь отрицательные последствия. И не только из-за того, что онлайн-заказы будут оформляться с нулевой ставкой НДС. К сожалению, еще будет присутствовать мошеннический фактор. Магазины будут оформлять часть своей офлайн-торговли как онлайн-продажи. Сейчас им это не нужно. Но так случится, если онлайн-торговля получит бонусы по налогам».

При этом Остпакович подчеркнул, что, с точки зрения гуманности, это прекрасная инициатива, и в период кризисов разумные страны всегда сокращают налогообложение населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ вводит льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на электронные и аудиокниги.

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