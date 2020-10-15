Кигали, , 08:35 — REGNUM Правительство Руанды легализовало производство и экспорт каннабиса в медицинских целях в качестве способа увеличения валютных поступлений. Об этом сообщает ВВС Swahili.

На заседании кабинета министров были утверждены «руководящие принципы по выращиванию, переработке и экспорту ценных лечебных культур в Руанде».

Министр здравоохранения страны Даниэль Нгамидже позднее объявил по государственному телевидению, что «каннабис также входит в список лечебных культур».

Он сказал, что Руанда намерена «внести свой вклад в создание исследовательских центров и поддержку фармацевтических отраслей промышленности», которые будут задействованы в переработке сырья.

В торговле каннабисом будут участвовать только лицензированные производители, а его выращивание для личного пользования будет по-прежнему запрещено, говорится в заявлении Совета по развитию Руанды.

Несанкционированное производство и продажа каннабиса чреваты суровыми наказаниями в Руанде, в том числе пожизненным заключением в случае организации нелегального производства, в то время как потребление может привести максимум к двум годам тюрьмы.

По данным Barclays bank, в прошлом году мировой рынок каннабиса оценивался в $150 млрд.