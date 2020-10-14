Москва, , 13:24 — REGNUM В среду, 14 октября, внутренний валютный рынок РФ продолжает следовать в боковике, поставив под вопрос развитие фазы коррекционного укрепления. К полудню курс доллара растет на 0,26% до 77,25 руб., курс евро — на 0,11% до 90,55 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, с технической точки зрения превалирующим остается вариант пробоя минимумов прошлой недели (76,7 руб. и 90,5 руб.) с уходом к 75−76 руб. и 88−89 руб. соответственно в течение октября. Однако ухудшение фундаментального фона заставляет относиться к его реализации с меньшей уверенностью.

Он отметил, что в среду доллар укрепляется против большинства валют с развивающейся экономикой на фоне очередных окончившихся неудачей переговоров в Конгрессе США между демократами и республиканцами в отношении пакета стимулов. Предложенный Белым домом его размер в $1,8 трлн стал ближе к желаемым оппонентами Трампа $2,2 трлн, но консенсус так и не был найден. Это, отмечает экспертов, заставляет инвесторов более болезненно воспринимать ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, которая уже способствовала возвращению локальных ограничений в Нидерландах, Великобритании и ряда других стран. Усиливают этот эффект новости о появлении сложностей в испытаниях вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson и в разработке ее конкурента от другой фармацевтической компании Eli Lilly. Не может не настораживать и перспектива «жесткого» выхода Великобритании из ЕС. Лидеры Евросоюза вскоре могут на официальном уровне заявить о начале подготовке Brexit без сделки, добавил он.

По его словам, невзирая на упомянутые факторы, продолжению укрепления рубля в ближайшей перспективе может поспособствовать отсутствие по крайней мере на текущем этапе серьезных последствий для России от ухудшения состояния блогера Алексея Навального и поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Санкции из-за Навального включают 9 россиян и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Они не затронут «Северный поток — 2». До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сказал он.

Коган добавил, что локальную поддержку оказывает ситуация на рынке энергоносителей. Доклад Международного энергетического агентства, согласно которому, ОПЕК+ улучшил показатель выполнения сделки по ограничению нефтедобычи с 98% в августе до 103% в сентябре. В новом ежемесячном отчете организация не стала пересматривать прогнозы потребления черного золота в этом году (-8,4 млн барр/сутки), несмотря на усиление рисков его сокращения в конце года из-за «второй волны».