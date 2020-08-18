Пенза, , 11:30 — REGNUM С привлечением средств из федерального, регионального, городского бюджетов в 2020 году в Пензе реализовывают пять нацпроектов — «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура». Общий объем средств на условиях софинансирования составляет 14,09 млрд рублей, из которых федеральные — 3,1 млрд рублей, региональные — 6,46 млрд рублей, бюджет Пензы — 4,53 млрд рублей.

За первое полугодие текущего года на нацпроекты направлено 6,14 млрд рублей или 43,6% запланированного на год. На эти средства идет строительство жилья для переселения из аварийного, благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, возведение новых корпусов детсадов, школ, оснащение музыкальных школ инструментами и многое другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ремонт дорог, а рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняется по графику или с опережением (более 80%) в Ленинградской, Московской, Пензенской, Тверской, Воронежской, Волгоградской области, Адыгеи и Удмуртии.

Читайте также: Три региона России досрочно завершили работы дорожного нацпроекта