Казань, , 12:52 — REGNUM В Татарии завершена уборка картофеля. С площади в 4 тыс. га собрали 108,6 тыс. тонн, урожайность по республике в среднем составила 273 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

Наибольшая урожайность картофеля зарегистрирована в Балтасинском районе — 444 ц/га. Завершена также уборка сахарной свёклы в трех районах региона из 11. Кроме этого, на полях Татарии убирают кукурузу на зерно. Так, с площади в 10,3 тыс. га (23% к прогнозу) собрали 57,6 тыс. тонн кукурузы. 29 районов Татарии завершили уборку рапса, собрано более 150 тыс. тонн.

Аграрии параллельно ведут и другие сезонные работы. На полях обрабатывают почву, в том числе с углублением пахотного слоя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с завершением уборки зерновых культур планово приступили к сбору урожая овощей. Несмотря на сокращение площадей, аграрии Татарии намерены собрать около 2 млн тонн сахарной свёклы.

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