Казань, , 13:05 — REGNUM В Татарии с завершением уборки зерновых культур планово приступили к сбору урожая овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Несмотря на сокращение площадей, аграрии Татарии намерены собрать около 2 млн тонн сахарной свёклы. По состоянию на 15 сентября убрано 10 тыс. га, накопано 423 тыс. тонн, при средней урожайности пока 418 ц/га. На полях еще остается 39 тыс. га сахарной свёклы. Заинский сахарный завод ежесуточно вырабатывает 1,1 тыс. тонн сахарного песка. Также, с 14 сентября заработал сахарный завод в Буинском районе.

Кроме свёклы, сельскохозяйственные предприятия приступили к сбору урожая картофеля и других овощей. На 15 сентября накопано 37 тыс. тонн картофеля и 16 тыс. тонн овощей. Исходя из площадей, аграрии планируют собрать картофеля около 1,2 млн тонн, овощей — 340 тыс. тонн.

Параллельно на полях ведутся работы под урожай 2021 года, добавил Зяббаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в общей структуре снизится только площадь посевов сахарной свеклы на 25%.

Читайте также: В Татарии в 2020 году посевные площади составят около 3 млн га