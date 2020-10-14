Москва, , 11:33 — REGNUM На середину 2020 года в России было зарегистрировано 1 459 000 мотоциклов отечественного производства. Об этом 14 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего же на 1 июля текущего года в стране числилось 2 392 000 мотоциклов. Таким образом, в общем объёме мотоциклов российские байки занимают 61%, а мотоциклы зарубежного производства — 39%.

Японские мотоциклы по популярности у мотолюбителей на втором месте после российских. На начало второго полугодия их в стране числилось 251 тыс. экземпляров. На третьем месте мотоциклы из Белоруссии — 191 000 единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно байки из Чехии (146 тыс. ед.) и с Украины (137 тыс. ед.).

Напомним, в августе нынешнего года в РФ было реализовано 11 тыс. подержанных мотоциклов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам новых мотоциклов