Каракас, , 10:23 — REGNUM Закон о борьбе с блокадой, принятый Национальным собранием Венесуэлы и предусматривающий ряд защитных мер в отношении последствий экономической блокады со стороны США, одобряет большинство венесуэльцев. Об этом свидетельствует опрос, проведённый компанией Patria System.

Согласно опросам, 87% венесуэльцев высказали одобрение в отношении нового закона.

Кандидат в Национальное собрание от партии «Большой патриотический полюс» Хулио Чавес заявил журналистам, что закон пользуется популярностью у населения Венесуэлы, поскольку защищает экономику страны от экономического давления американской стороны.

Отмечается также, что санкции США мешают Венесуэле не только развивать экономическую сферу, но и приобретать продукты, лекарства и материалы для развития отрасли, а также справляться с последствиями пандемии коронавируса.