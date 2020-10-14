Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:04 — REGNUM «Уралвагонзавод» не может найти заказчиков вагонов на 2021 год. Об этом пишут СМИ.

Предприятие является крупнейшим в России производителем вагонов. Но, по данным РБК, пока у него нет заказов на вагоны на следующий год. Об этом изданию заявили несколько источников, в том числе и на самом заводе.

Отметим, ранее УВЗ заключил долгосрочные контракты с АО «Транспортное машиностроение» и АО «Рослокомотив». Они рассчитаны на пять лет (с 2020 по 2025 год).

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