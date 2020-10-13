Москва, , 10:07 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и компания ФосАгро помогут фермерам оздоровить землю.

К 2050 году население Земли вырастет на 2 миллиарда. Таковы данные ООН. И это значит, что человечеству будет требоваться больше еды. По расчетам ученых, чтобы избежать голода, ежегодное производство продовольствия необходимо увеличить с текущих 8,4 миллиардов тонн до 13,5 миллиардов.

Необходимо, но реально ли? В условиях, когда, по самым скромным оценкам, треть мировых пахотных земель истощены, загрязнёны тяжёлыми металлами и относятся к деградированным, задача представляется сложной. Но не безнадежной.

Очевидно, что обеспечить растущее потребление без использования эффективных минеральных удобрений нереально. И здесь перспективы захватывающие. Сегодня агрономия развивается на стыке с наукой, передовыми технологиями, становится эффективнее и рациональнее. К примеру ФосАгро, один из ведущих мировых производителей удобрений, предлагает потребителю не просто гранулы плодородия, а современные и эффективные системы минерального питания растений, в основе которых лежат инновационные минеральные удобрения новейшего типа, в том числе содержащие микроэлементы.

С другой стороны, глобальная проблема сокращения сельхоз земель, их обеднение и загрязнение ставят задачу широкого внедрения принципов устойчивого сельского хозяйства и применения экологичных минеральных удобрений.

Логично, что запуская программу «Доктора для почв», ФАО приглашает к участию в ней в качестве партнера именно ФосАгро, чьи фосфорсодержащие минеральные удобрения считаются эталоном экологичности. Это одно из явных конкурентных преимуществ компании: в ее продукции нет токсичных веществ, тяжелых металлов, в том числе и кадмия, наносящих вред окружающей среде и здоровью.

Церемония старта проекта «Доктора для почв», состоявшаяся онлайн, собрала более 500 участников — представителей бизнеса, международных общественных организаций, ученых.

Кому смогут помочь «Доктора для почв»? В рамках программы создана сеть почвенных лабораторий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, при этом особое внимание будет уделяться оценке качества и безопасности удобрений. Будут разработаны и распространены среди 5000 фермеров в развивающихся странах специальные комплекты для тестирования почвы. Аграрии пройдут обучение для их правильного применения и смогут повышать плодородие своих земель, выращивать чистые сельскохозяйственные культуры, не допуская накопления загрязняющих веществ в почвах.

«От лица продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и, в частности, компанию «ФосАгро», за то, что поверили в идею проекта — передачу опыта и знаний от фермера к фермеру ‑ и предоставили поддержку и финансирование, — сказал на церемонии запуска «Докторов для почв» Директор управления ФАО по вопросам изменения климата, биоразнообразия и окружающей среды Эдуардо Мансур. — Мы хотим, чтобы фермеры увеличили производство экологически чистой продукции. Наша цель — лучшее растениеводство, лучшие продукты питания и лучшая окружающая среда для лучшей жизни».

В свою очередь, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поблагодарил ФАО за честь быть первой за всю историю этой организации ООН российской компанией, выбранной для реализации столь масштабной инициативы в области защиты почв.

«Как глобальная компания, поставляющая уникальные по своим экологическим характеристикам минеральные удобрения в 102 страны мира, мы считаем вопрос обеспечения продовольственной безопасности и сохранения здоровья почв ключевым. Люди по всей земле должны иметь доступ к безопасным для здоровья продуктам питания. Поэтому мы продолжим нашу поддержку инициатив ФАО в области продвижения технологий и знаний для устойчивого ведения сельского хозяйства», — подчеркнул Сиродж Лоиков.

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