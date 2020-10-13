Новосибирск, , 04:39 — REGNUM Правительство Новосибирской области внесло изменения в закон, регулирующий межбюджетные отношения. Уточняется, что изменения разработаны для недопущения разбалансированности местных бюджетов и приведения в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ и регионального законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для достижения данной цели предусмотрена частичная компенсация выпадающих доходов местных бюджетов в связи с отменой единого налога на вмененный доход путём увеличения передаваемых на местный уровень дополнительных единых нормативов от упрощённой системы налогообложения с 30% до 40% в муниципальные районы, с 10% до 13% в городские округа, — уточнили в областной администрации. — Потери бюджетов районов и городских округов, которые не удалось устранить за счёт увеличения нормативов отчислений от упрощённой системы налогообложения, учтены при расчёте нецелевой финансовой помощи на 2021 год путем увеличения норматива «прочих» расходов».

Законопроект одобрен новосибирским правительством и будет передан губернатору Андрею Травникову для направления в Законодательное собрание региона.