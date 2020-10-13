Хабаровск, , 05:07 — REGNUM В Хабаровском крае подводят предварительные итоги путины-2020. Промысел лососевых и гольцов в регионе начался в июне и несмотря на то, что для предприятий сезон уже закрыт, представители коренных народов и рыболовы-любители ещё ведут промысел в небольших объёмах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Общий вылов составил около 35,5 тыс. тонн. Это почти 75% от установленных наукой объёмов.

«Первоначальные объёмы добычи лосося и гольца составляли около 37,3 тыс. тонн. В ходе промысла лимиты были увеличены на 10 тыс. тонн. Наибольший объём вылова пришёлся на Северо-Охотоморскую подзону, где удалось добыть 25,4 тыс. тонн лосося и гольца. Здесь было освоено около 95% разрешенных к вылову объёмов», — рассказали в правительстве.

Специалисты отмечают, что промышленное рыболовство в Амуре и Амурском лимане было осложнено введенными ограничениями, а также паводковой ситуацией. В общем вылов осенней кеты — около 7,7 тыс. тонн. Это немногим более 50% от установленного объёма по всем видам квот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербург прибыл атомный контейнеровоз «Севморпуть». Он привез рыбу, филе, икру и тысячи тонн другой морской продукции от рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.