Москва, , 15:59 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не ожидает ощутимого роста социальных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Мало денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За это надо «благодарить» различные ведомства, которые фактически саботируют выполнение поручения (президента РФ) Владимира Путина по пересмотру структуры потребительской корзины», — отметил Миронов.

Действующая потребительская корзина не пересматривалась с 2012 года, однако, по закону должна корректировать каждые пять лет.

В начале 2020 года Путин поручил пересмотреть корзину. Предполагается, что работа завершится к концу года.

«К концу года бюджет уже будет сверстан, расходы расписаны. Похоже, радикального пересмотра корзины чиновники не допустят. Ну, добавят там гель для душа и анитсептики, как обещают в Росстате, или еще какую мелочевку. К сожалению, это означает, что ощутимый рост минимальной зарплаты и пособий россиянам правительство обеспечивать не собирается», — заключил парламентарий.