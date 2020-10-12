Москва, , 11:02 — REGNUM В случае повторения ограничительных мер по профилактике коронавируса, аналогичных тем, что были весной, экономику РФ ждёт существенный спад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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"В случае реального повторения карантина, мы сможем увидеть падение реального ВВП в 10−15% в месяц действия карантина и в зависимости от продолжения карантинных мер ухудшение прогноза по спаду ВВП с текущих 3,9% до 5,5−7%», — спрогнозировал Манкевич.

Рост безработицы возможен до 12−15% вместо текущих 6%. При этом курс рубля к доллару может снизиться до 80−90 рублей в случае падения нефти до 20−25 долларов за баррель, отметил глава РАСПП.

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