Москва, , 19:15 — REGNUM С 16 по 18 октября в Москве пройдет полуфинальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение 48-часов IT-команды будут создавать цифровые продукты, направленные на решение актуальных задач бизнеса и социальной сферы. Победители разделят призовой фонд 3 млн рублей, выйдут в финал конкурса, а также смогут побороться за гранты от партнеров и получат возможность реализовать свою идею. Все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за ходом соревнования, а также присоединиться к насыщенной деловой программе с участием ведущих IT и бизнес-экспертов.

Команды будут участвовать в соревновании дистанционно, вне зависимости от региона проживания. Им будут помогать около сотни экспертов и трекеров из специального цифрового медиа-хаба в Москве. В течение всех 48 часов будет вестись прямая трансляция из специально оборудованной медиа-студии. Регистрация продлится до 12 октября 2020 года включительно.

В числе направлений: Big Data & AI, цифровизация, EdTech, CRM и другие актуальные тематики. Задачи для участников предложили крупные госкорпорации, региональные органы власти, а также представители малого и среднего бизнеса.

Департамент информационных технологий г. Москвы предложил задачу по разработке инструментов для выявления очагов распространения инфекций в периоды сезонных заболеваний. Решения помогут предотвратить новые эпидемии.

По заданию от Госкорпорации «Росатом» участникам предстоит создать систему для оптимизации планирования при строительстве. А для ПАО «Россети» командам предстоит разработать интеллектуальную систему для автоматической оптимизации план‑графика работ сотрудников компании.

Для EdTech-платформы ПАО «Сбербанк» — СберКласс — команды разработают конструктор учебных модулей, который сократит сроки разработки новых образовательных программ. Газпромбанк предоставил кейс по созданию CRM-системы, благодаря которой сотрудники будут меньше времени тратить на рутинные деловые процессы. Задача от АО «Почта России» подразумевает разработку приложения для фиксации сделок с использованием технологии распределенного реестра, который защитит стороны от мошенничества.

Участникам предстоит разработать решения для кейсов связанных с благоустройством городов. ПАО «Ростелеком» предлагает создать мобильную систему парковок, которая поможет жильцам комфортно найти свободное место во дворе. А Департамент цифрового развития Владимирской области — приложение для формирования удобных безбарьерных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.

Департамент цифрового развития Воронежской области подготовил кейс по разработке IT-системы по контролю и управлению потокоми задач сотрудников и подведомственных организаций. Решение позволит быстрее оказывать услуги населению.

Стартап «MyPoint» — один из победителей конкурса кейсов от малого и среднего предпринимательства — предложил участникам создать умную систему для распределения заказов между курьерами.

В прямом эфире конкурса пройдет насыщенная деловая программа. В том числе — ток-шоу, паблик токи и дискуссии о цифровой трансформации, IT-бизнесе, новых цифровых сервисах для поддержки населения и технологиях в PR.

Конкурс стал эффективной коммуникационной площадкой для диалога федеральных и региональных властей, представителей бизнеса и IT-специалистов. В день старта хакатона в Москве в штабе «Общероссийского народного фронта» 16 октября, состоится круглый стол с участием первых лиц Центрального ФО, на котором обсудят цифровое развитие регионов и возможность внедрения решений команд «Цифрового прорыва» для цифровизации социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Цифровой прорыв» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.

В рамках регионального этапа прошли восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 37 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», «Общероссийский народный фронт», ПАО «Сбербанк», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.