Москва, , 18:14 — REGNUM Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Союзом казаков — воинов России и зарубежья и гандбольным клубом «Донские казаки — ЮФУ». Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, банк предоставит организациям и ее членам широкий спектр продуктов и услуг, включая эмиссию карт с индивидуальным дизайном — в рамках партнерства будет выпущена «Карта казака». Кроме того, финансовая организация окажет содействие в решении различных задач в области социально-экономического развития.

Газпромбанк будет сотрудничать с Союзом казаков-воинов и гандбольным клубом Газпромбанк

«Подписание соглашений — это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества», — заявил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.