Москва, , 12:58 — REGNUM Когда в России снимут мораторий на банкротства, может начаться лавинообразный процесс сокращения рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса Superjob, который показал, что число компаний, которые сокращают персонал, в сентябре 2020 года выросло с 7% до 14%.

«Эта динамика — пока лишь небольшая прелюдия. Скоро снимут мораторий на банкротства, и вот тогда может начаться лавинообразный процесс уже не сокращения персонала, а сокращения рабочих мест как таковых, — сказал Ордов. — Причем без надежды для этих людей найти себе место на сжимающемся рынке труда. Упрощенная процедура личного банкротства эту проблему никак не облегчает, а законодательство в области процедуры банкротства юридических лиц с 97% вероятностью, как я понимаю, гарантирует закрытие бизнеса. Единственным островком надежды пока остается на сохранение рабочих мест бюджетниками, которых порядка половины от общего количества работников».

Но, как подчеркнул Ордов, в условиях сокращения экономики и снижения доходов бюджета, а также в рамках повышения эффективности расходования государственных средств судьба бюджетников после выхода из острой фазы экономического кризиса станет соблазнительным ресурсом для оптимизации.

«Возможно, сейчас самое время разработать инструмент гарантированного минимального дохода, чтобы снять эту социальную напряженность и огромные финансовые расходы на поддержание неэффективных бизнесов», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России количество компаний, сокращающих сотрудников, с сентября увеличилось в два раза.

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