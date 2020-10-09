Москва, 9 октября 2020, 12:58 — REGNUM Когда в России снимут мораторий на банкротства, может начаться лавинообразный процесс сокращения рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса Superjob, который показал, что число компаний, которые сокращают персонал, в сентябре 2020 года выросло с 7% до 14%.
Но, как подчеркнул Ордов, в условиях сокращения экономики и снижения доходов бюджета, а также в рамках повышения эффективности расходования государственных средств судьба бюджетников после выхода из острой фазы экономического кризиса станет соблазнительным ресурсом для оптимизации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России количество компаний, сокращающих сотрудников, с сентября увеличилось в два раза.
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