Казань, , 08:31 — REGNUM Татария является одним из ведущих регионов страны по производству сельхозпродукции. Республика производит 4,2% валовой продукции страны, занимая при этом 2,4% сельхозугодий. В текущем году регион полностью удовлетворит потребности населения в основных продуктах питания. Об этом сообщил глава Татарии Рустам Минниханов, поздравляя аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В республике смогли намолотить рекордный за последние 12 лет урожай зерновых — 5,4 млн тонн при урожайности 35,4 ц/га. Самый большой намолот обеспечили Арский, Буинский и Тетюшский районы. Кроме этого, регион будет обеспечен семенами зерновых на 350 тыс. тонн, картофелем — 1,2 млн тонн, сахарной свеклой — 2,2 млн тонн, овощами — 340 тыс. тонн.

Глава республики поблагодарил тружеников села за достойные результаты и напряженный труд.

ИА REGNUM напоминает, с целью поощрения лучших комбайнеров в Татарии был организован конкурс на гранты главы республики. По итогам соревнования для отличившихся передовиков-комбайнеров предусмотрели 200 премий по 100 тыс. рублей. Материальное стимулирование работников позволило достичь успеха в уборочной кампании.

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