Казань, , 07:10 — REGNUM С целью поощрения лучших комбайнеров в Татарии организован конкурс на гранты главы республики. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По итогам соревнования для отличившихся передовиков-комбайнеров предусмотрены 200 премий по 100 тыс. рублей. Материальное стимулирование работников, позволит достичь успеха в уборочной кампании, подчеркнул министр.

В регионе всего предстоит убрать 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур. Так, по состоянию на 1 августа уже обмолочено 206 тыс. га или 13,7% от плановых показателей, намолочено 836 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 40,7 ц/га.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с конца июля 25 районов приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Во время уборочной кампании задействуют 3,5 тыс. комбайнов; 1,2 тыс. самоходных и валковых косилок; 4,2 тыс. грузовых автомашин.

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