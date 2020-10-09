Владивосток, , 04:19 — REGNUM В Приморье сельхозпроизводители выполнили план по уборке овощей почти на 60%. С одного гектара собирают на 40 центнеров больше урожая, чем в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Кроме овощей, снимают урожай кукурузы — уже в первые дни сбор превысил 1400 тонн.

На 9 октября аграрии собрали около 22 тыс. тонн овощей — 181 центнер против 141.

Картофеля уже собрали 31 тыс. тонн с 1546 га — это на 16% больше, чем в 2019 году.

При этом производители отмечают, что из-за тайфунов в Приморье погибли овощи на 100 га земли.

По поручению правительства РФ самообеспеченность овощной продукцией в регионах Дальнего Востока должна достичь среднероссийского уровня — 70% от потребности населения к 2024 году. По состоянию на конец 2019 года в крае этот показатель составлял 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходят прошлогодние, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме.