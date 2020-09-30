Москва, , 12:56 — REGNUM Темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

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«В целом уборочная у нас проходит штатно. Хочу напомнить, что период весенних полевых работ пришелся на наиболее напряженный этап пандемии, но несмотря на это российские аграрии обеспечили проведения посевной кампании качественно и самое главное — в срок», — сказал министр.

Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн гектаров это на 100 тыс. больше, чем годом ранее, отметил Патрушев.

«С 11 июня в Российской Федерации стартовала уборка урожая. Сейчас уборочная находится в завершающей стадии, обмолочено уже 90% всех площадей, с которых удалось собрать 122,5 млн тонн зерна. Осталось убрать 5,6 млн гектаров», — сообщил министр.

«Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходит прошлогодние», — заверил он.