Тегеран, , 07:44 — REGNUM Иран экспортировал около 550 тонн ненефтяных продуктов в Оман через южный иранский порт Сирик, заявил представитель иранской провинции Хормозган. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 октября.

«Продукция была отправлена в северный оманский порт Шинас», — отметил губернатор округа Сирик в провинции Хормозган Ахмад Джамаледдини. По его словам, стоимость экспортируемой продукции составила $1,53 млрд.

«Груз, который был отправлен в Оман тремя судами, содержал фрукты, минеральную воду, сухофрукты, консервные банки, зерно и мякину», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что для активизации торговли в провинции была запущена специальная экспортная линия из Сирика в Шинас.

«Около пяти месяцев назад первый ненефтяной груз был экспортирован в Оман через Сирик», — сообщил чиновник.

Порт Сирик расположен в 175 км к востоку от провинции Хормозган на юге Ирана.