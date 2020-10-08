Москва, , 18:11 — REGNUM Падение германской экономики — это вопрос времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Германия — страна со значительной экспортной составляющей в ВВП. Поэтому вслед за падением экономик её торговых партнеров упадет и экономика Германии, это вопрос времени, — сказал он — С точки зрения РФ, динамика германской экономики относительно слабо влияет на взаимную торговлю. Это связано с большой долей долгосрочных контрактов, которые в наименьшей степени подвержены изменениям».

Как пояснил Хестанов, если так называемая вторая волна пандемии не прекратится в ближайшее время, то экономика Германии упадет вместе со всеми другими.

«Для России же важнее не положение дел в Германии, а конъюнктура глобальных сырьевых рынков, прежде всего нефтяного рынка. А там, пока работает сделка ОПЕК+, все относительно стабильно», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что то, что из всех стран Евросоюза Германия — единственное государство, экономика которого росла в сентябре 2020 года, безусловно, хороший знак для России.

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