Москва, 8 октября 2020, 18:11 — REGNUM Падение германской экономики — это вопрос времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Как пояснил Хестанов, если так называемая вторая волна пандемии не прекратится в ближайшее время, то экономика Германии упадет вместе со всеми другими.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что то, что из всех стран Евросоюза Германия — единственное государство, экономика которого росла в сентябре 2020 года, безусловно, хороший знак для России.
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