Москва, , 09:53 — REGNUM Государственная программа «Космическая деятельность России», расчитанная до 2030 года, согласована с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в опубликованном 8 октября интервью ТАСС.

Он уточнил, что программа будет готова к концу года. После 2030 года её будут обновлять каждые пять лет. Так, в 2026 году будет запущена программа до 2035 года.

«Я согласовал ее с президентом, она будет построена совсем на иных организационных принципах, где всё расписано в деталях на годы вперед», — сказал Рогозин.

По его словам, всем участникам процесса удобен длинный горизонт планирования. Стоимость программы ещё не определили, её комплексно рассмотрят в правительстве. В Роскосмосе «готовы отвечать за каждый рубль», подчеркнул Рогозин.

«Естественно, финансово-экономический блок скажет: «Денег нет», ищите у себя», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке стратегия развития космической медицины до 2030 года.

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