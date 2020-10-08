Тегеран, , 08:01 — REGNUM 7 октября заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана заявил, что стоимость ненефтяного экспорта страны в первые шесть месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 сентября) составила $13,5 млрд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

При условии, что распространение коронавирусной инфекции снизило международную торговлю на 14 процентов, экспортная стоимость ненефтяных товаров страны в первом полугодии текущего года достигла $13,5 млрд.

Выступая на заседании совместной рабочей группы по стимулированию экспорта, занятости и экономическим вопросам в иранской провинции Зенджан, Хамид Задбум подчеркнул важность экспорта ненефтяных товаров после значительного снижения цен на нефтепродукты и заявил:

«Сегодня поддержка экспорта ненефтяных товаров превратилась в важную обязанность для всех экономических организаций и предприятий страны».

В другом месте своего выступления он сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года (с 21 марта по 22 сентября) в страну было ввезено продукции на сумму около 16,7 миллиарда долларов.