Москва, , 15:47 — REGNUM Просьба спикера Совфеда Валентины Матвиенко дать регионам больше финансовой свободы означает лишь в опосредованной степени «послабление». Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Российская Федерация Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Михайличенко «Регионы находятся в крайне трудном положении, которое к концу года усилится. Лишь немногие регионы (нефтяной север, Ленобласть, Башкирия) имеют низкую долговую нагрузку. Более половине регионов запрещен доступ к коммерческим кредитам, а федеральные трансферты на прежнем уровне центр поддерживать не будет. В этой ситуации просьба Матвиенко означает лишь в опосредованной степени «послабление». Прежде всего речь пойдет о возможности брать «дорогие» коммерческие кредиты и накапливать и без того растущую массу госдолга регионов, а сейчас это около 2,2 трлн рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко заявила, что «надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты наих расходование, им на земле все это лучше видно». Между тем в Госдуме считают, что давно уже пора менять систему распределения налоговых доходов, оставляя в регионах больше, чем сейчас.

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