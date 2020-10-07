Москва, 7 октября 2020, 15:47 — REGNUM Просьба спикера Совфеда Валентины Матвиенко дать регионам больше финансовой свободы означает лишь в опосредованной степени «послабление». Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко заявила, что «надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты наих расходование, им на земле все это лучше видно». Между тем в Госдуме считают, что давно уже пора менять систему распределения налоговых доходов, оставляя в регионах больше, чем сейчас.
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