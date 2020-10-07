Москва, , 15:26 — REGNUM В начале октября в России подорожали автомобили Renault. Об этом 7 октября сообщает портал Carsweek.

Логотип Renault

Так, стоимость Renault Logan выросла на 15 000 рублей. Новая цена базовой версии Access теперь составляет 660 000 рублей, а версия Drive с «автоматом» теперь стоит 865 000 рублей. Диапазон цен на Logan Stepway составил от 785 000 до 905 000 рублей.

Хэтчбек Sandero теперь продается по цене от 670 000 до 805 000 рублей. При этом его внедорожная версия Sandero Stepway стоит от 830 000 рублей.

Купе-кроссовер Renault Arkana подорожал на 31 000 рублей. Его начальная комплектация продается теперь за 1 155 000 рублей.

Также на 30 000 рублей вырос в цене Renault Duster. Теперь этот внедорожник продается по цене от 840 000 до 1 180 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на машины французской марки Renault были зафиксированы в середине сентября 2020 года. Тогда модели марки подорожали на 6 — 33 тыс. рублей.

Читайте также: В Индонезии планируют построить завод Renault