Сеул, , 15:24 — REGNUM Южнокорейская компания LS Cable & System готовится к расширению производственных мощностей в Польше. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источникам, 1 октября представители компании приобрели участок площадью 30 тыс. кв. метров рядом со вторым заводом по производству деталей для аккумуляторов для электромобилей в Дзержонюве.

В компании объяснили, что приобрели участок с целью расширения бизнеса в средне‑ и долгосрочной перспективе.

Известно, что строительство второго завода по производству деталей планируется завершить к декабрю текущего года.

В настоящее время LS Cable & System имеет 18 заводов в семи странах, включая Польшу, Индию и Вьетнам. Еще несколько заводов находятся на стадии строительства в Египте и Индонезии.