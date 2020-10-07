Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Общий объем двух пакетов мер по поддержке бизнеса в Петербурге превысил 18 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

По словам губернатора, из-за эпидемии коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер серьезно пострадали потребительский сектор, туризм, сфера культуры, однако власти предприняли усилия для поддержки пострадавших отраслей, которые «многим предприятиям помогли остаться на плаву и сохранить коллектив».

«Масштабного падения экономики мы не допустили. Уже началось ее восстановление, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — заявил Александр Беглов.

В беседе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что к концу 2020 года в Смольном рассчитывают «на восстановление промышленности города до уровня 2019 года, однако многое будет зависеть от эпидемической ситуации».

Хотя в целом из-за пандемии экономика Петербурга понесла ущерб, отдельные отрасли промышленности даже в этих условиях показали рост. В частности, выросло производство пищевых продуктов (на 4,7%), лекарственных средств и материалов (на 35,4%), химической продукции (на 13,8%).

Кроме того, инвесторы подтвердили свой интерес к развитию проектов в Петербурге.

«Компания «Хёндэ» не только не останавливала работу своего предприятия, но и заложила новый завод по производству двигателей», — сказал Александр Беглов.

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По данным Петростата, за январь — август 2020 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 95,3% по отношению к тому же периоду 2019 года.

Ранее, комментируя вероятность возвращения ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19, Александр Беглов подчеркнул, что это зависит от конкретной обстановки: «Вводить ограничения будем в случае, если ситуация начнет ухудшаться». «Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая», — заявил губернатор.

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