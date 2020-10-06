Москва, 6 октября 2020, 16:23 — REGNUM В РФ может усугубиться феномен «работающий бедный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который пообещал, что в России минимальный размер оплаты труда при новой методике расчета с 2021 года начнет расти быстрее, чем прожиточный минимум.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что за последние год-два в России число бедных выросло с 14 млн до 20 млн.
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