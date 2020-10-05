Москва, , 17:02 — REGNUM Если в РФ снова введут режим самоизоляции, то для торговых центров это будет очередной удар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Будущее торговых центров в России становится всё менее радужным и понятным из-за того, что может вновь обостриться ситуация с распространением коронавируса и, самое главное, из-за отсутствия четких и озвученных планов действий властей, которые, судя по противоречивым заявлениям, паникуют и тем самым нагнетают неопределенность, — сказал Чеглов. — На наш взгляд, вполне возможно введение режима самоизоляции, и тогда по хозяйственному положению торговых центров будет нанесен новый удар. Даже если будет реализован более мягкий сценарий и непродовольственные магазины не будут принудительно закрыты».

Как подчеркнул экономист, в такой ситуации посещение торговых центров станет дискомфортным, и трафик неминуемо упадет, а значит, и доходы как арендодателей, так и арендаторов.

«И даже если ограничения коснутся только кинотеатров и общепита, это удар по досуговой составляющей торговых центров», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов заявил, что развитие онлайн-технологий идет на пользу российским, и в частности московским, торговым центрам.