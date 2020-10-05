Ставрополь, , 13:18 — REGNUM Размер среднемесячной зарплаты в Ставрополе в I полугодии 2020 года стал самым значительным на Северном Кавказе — 35,4 тыс. рублей. При этом в рейтинге 100 крупных городов России по этому показателю столица Ставропольского края делит 66-е место с Саратовом.

Остальные шесть крупных городов Северо-Кавказского федерального округа, включенные в исследование, обосновались в последней двадцатке рейтинга. Средняя зарплата в Грозном за январь — июнь составила 32,4 тыс. рублей, в Нальчике — 30,3 тыс. рублей, Черкесске — 30,2 тыс. рублей, Махачкале — 29,8 тыс. рублей, во Владикавказе — 29,4 тыс. рублей (предпоследнее место).

Также рассчитано соотношение средних зарплат в крупнейших городах России к стоимости стандартного потребительского набора. По этому показателю Ставрополь находится на 76-й строчке, что также является лучшим результатом в СКФО. Средняя чистая зарплата в краевой столице равна 1,85 стандартным наборам товаров и услуг.

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